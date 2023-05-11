Пять депутатов получили письма с угрозами и обратились в полицию

Пять депутатов получили письма с угрозами и обратились в полицию. Депутаты передали полиции электронные письма, в которых были не только угрозы личной расправы, угрожали и членам семей депутатов. Кроме того, писавший письма мужчина указал, что если не удовлетворят его требования, то политики пожалеют - будет много трупов.

В полицию обратились депутаты Эугениюс Сабутис, Лукас Савицкас, Айдас Гедвилас, Линас Кукурайтис и Моника Навицкене. Они получили письма с угрозами в разное время.

В ходе расследования полиция выяснила, что письма написаны эмигрантом – уехавшим несколько лет назад из Литвы Паулюсом Индряле. Прежде этот человек в поле зрения полиции в Литве не попадал, но за границей был дважды судим. Полиция нашла его в Великобритании.

Полиция выяснила, что Индряле угрожал не только депутатам, но и коллектору, полицейским Мариямполе и Каунаса, работникам Клайпедского муниципалитета и судье Палаты Вильнюсского района Участкового суда Вильнюсского региона.

Во всех письмах были требования, жалобы и угрозы.

"Привет, если вы не выделите мне социальное жилье, я приду к вам и зарежу как собак, увидите много мертвых людей", – писал Сабутису и Савицкасу Индряле.

Савицкас отметил, что с автором письма незнаком, а его работа в парламенте с выделением социального жилья не связана.

В других письмах Савицкасу Индряле жаловался на тяжелую жизнь и просил о помощи. Он возмущался тем, что жилье в Литве выделяют белорусам и сирийцам.

Депутаты Гедвилас, Кукурайтис и Навицкене получили письма иного содержания – мужчина также просил выделить социальное жилье.

"Если вы не дадите мне жилье, я приду к вам и вырежу всю семью, я не собака, я человек", – писал Индряле.

"Я не знаю, реальны ли эти угрозы, я обратился в полицию, чтобы зафиксировать факт угрозы и чтобы этот человек не угрожал другим", – сказал Гедвилас.

То же самое повторил Кукурайтис, который, как и его коллега указал, что не требует, чтобы полиция признавала его пострадавшим.

С той же просьбой выступила и Навицкене.

В письмах коллектору, судье, полиции и госслужащим также звучали угрозы. Коллектор сказал, что этот человек однажды даже пришел к нему в офис и украл дело о неуплаченном долге.

Представитель полиции сказала, что угрозы Индряле могут быть и реальными – по ее словам, в одном из писем Индряле указал, что его двоюродный брат уже убил троих человек.

"Я проверила информацию, она была верной, тогда я поняла, что угрозы могут быть реальными", – сказала сотрудница полиции, которая также получила письма с угрозами.

Представители суда указали, что в одном из писем Индряле угрожал суицидом.

Задержанный Индряле сказал полиции, что он разозлился на коллектора за то, что тот взыскал с него большую сумму, чем был долг. Он не скрывал, что злился и на госслужащих, которые не предоставили ему социальное жилье.

"Депутатам я писал, потому что верил, что они нам помогут", – сказал он, заметив, что, не получив помощи стал угрожать, в надежде, что они испугаются и помогут.

"Я сожалею, что так поступал", – сказал он.

Судья Марюс Янкаускас приговорил Индряле к 1,5 годам лишения свободы.

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