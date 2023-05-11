Глава КНБО Сейма Литвы: есть идея бросить вызов ботофермам

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас предлагает Сейму бросить вызов ботофермам путем введения уголовной ответственности за манипулирование интернет-платформой.

"Есть идея бросить вызов ботофермам. Мы хотим ввести уголовную ответственность для них, поэтому предлагаем законопоправки (...). Это тогда, когда используются против нашей страны, ее Конституции, против Литвы. О коммерческих целях мы здесь не говорим. Мы говорим только тогда, когда знаем, когда видим, когда есть очевидные доказательства того, что искусственно созданные аккаунты мобилизуются для создания определенного социального эффекта в социальных сетях совершенно неаутентичных людей", – сказал Л. Кащюнас с трибуны Сейма в четверг, представляя проекты поправок к Закону об информировании общества и Уголовному кодексу.

По его словам, неоднократно было доказано, что таких случаев много, особенно в Украине. "Представьте, есть поток фейковых аккаунтов, люди начинают комментировать, начинают якобы генерировать просмотры и это продвигает эту якобы новость или страницу как достойную внимания. А на самом деле там пустое дело, та страница или новость содержит пропаганду против Литовского государства, против его демократического строя. Законопоправки стали бы для нас очень сильным подспорьем в переговорах с Facebook", – сказал Л. Кащюнас.

Представители парламентской оппозиции, задавая вопросы автору проекта, выразили обеспокоенность тем, что предложенные меры могут применяться против оппозиции.

"Это важный проект, но у меня вопрос, а что будем делать с местными фермами, направленными против оппозиции?", — спросил парламентарий Артурас Скарджюс.

"Уже сейчас знаем, что в Литве есть одна партия, одна правда, а все остальные, говорящие не так, являются "ватниками". Может цель этого законопроекта также заключается и в том, чтобы рассортировать, кто говорит хорошо, а кто – плохо?" – задается вопросом депутат Валюс Ажуолас.

Председатель КНБО Л. Кащюнас заверил, что предложенные поправки не повлияют на внутриполитические дискуссии, в которых высказываются разные точки зрения.

"Мы говорим о деятельности против нашего государства и это касается всех нас. (...) Речь идет о деятельности против Литвы, против конституционного строя, против фундаментальных вещей. Наши внутренние дебаты, ваша любовь к нам, ваша неприязнь к нам — не об этом здесь идет речь. Вы и впредь сможете любить и не любить", – заявил Л. Кащюнас.

Депутат Витаутас Бакас поинтересовался, не является ли это чрезмерным предложением, ведь Уголовный кодекс содержит несколько статей, предусматривающих ответственность за действия, направленные против конституционного строя Литвы. "Может лучше призвать прокуратуру применять эти статьи?", – размышлял В. Бакас.

По словам Л. Кащюнаса, предлагается совершенно новое правовое регулирование. В проекте поправок к Закону об информировании общества и Уголовному кодексу предлагается ввести уголовную ответственность за манипулирование интернет-платформой, когда повышение видимости и доступности контента направлено против Литовского государства. За это предлагается наказание в виде штрафа или ареста или лишения свободы на срок до 3 лет.

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