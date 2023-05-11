Офис президента: решение о судьбе Шюгждинене на посту министра – в руках премьера

После того, как в публичном пространстве возникли вопросы относительно того, прозрачно ли министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене, работавшая до этого в Каунасском городском самоуправлении, использовала канцелярские средства, в Офисе президента заявили, что решение о судьбе политика на посту министра находится в руках премьер-министра Ингриды Шимоните. По словам советника главы государства Гитанаса Науседы Томаса Бержинскаса, президент, при необходимости, лично обсудит этот вопрос с главой правительства.

"Что касается министра образования, науки и спорта, то это в первую очередь решение премьер-министра. В случае необходимости, после визитов в Испанию и Португалию, президент обсудит этот вопрос с главой правительства", – говорится в письменном комментарии главы государства, переданном советником президента Т. Бержинскасом агентству ELTA.

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Кроме того, в связи с участившимися случаями непрозрачного использования членами советов средств, выделяемых на их деятельность, президент призывает Сейм как можно скорее приступить к усовершенствованию законодательства и сделать регулирование политики муниципальных выплат более прозрачным.

"Президент ранее уже говорил, что нынешняя ситуация с выделением средств на деятельность членов муниципального совета неприемлема, потому что в ней нет механизма прозрачности и контроля. Глава государства призывает политиков к скорейшему принятию необходимого законодательства для определения прозрачного и четкого порядка расчетов и использования денежных средств", — говорится в позиции Офиса президента.

В четверг общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что министр образования, науки и спорта Ю. Шюгждинене, до того, как стала работать в министерстве, предположительно непрозрачно использовала средства, выделяемые на деятельность члена муниципального совета, и таким образом получила более 13 тыс. евро.

ELTA напоминает, что вопросы прозрачности расходов членов муниципальных советов возникли после того, как общественный деятель А. Тапинас взялся за расследование возможной растраты денег из муниципального бюджета.

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