Сеть Circle K представила новшество в Литве: оплата за горючее по номеру авто

Сеть АЗС Circle K Lietuva 11 мая представила новый в Литве способ оплаты услуг – по номеру (Pay by Plate).

Представитель Circle K Lietuva Рокас Лауринавичюс сказал, что это новинка в Литве, до сих пор ни в одной сети не было такой возможности. Представитель компании пояснил, что на АЗС установлены качественные видеокамеры, считывающие номера, камеры связаны с приложением в смартфоне, поэтому оплата производится без дополнительных действий.

"До сих пор у нас было приложение, в котором водитель, проделав определенные действия, мог залить горючее. Сейчас это действует в паре с видеокамерами, считывающими номера, водителю ничего самому в приложении делать не придется. Один раз водитель дает разрешение в приложении на использование такого порядка оплаты и все. Чек будут высылать на эл. почту, если нужен будет бумажный, его можно распечатать в аппарате для самообслуживания", – сказал Лауринавичюс.

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Представитель сети сказал, что это новшество внедрят на всех АЗС в Литве, но будет недоступно на АЗС, где заправляются водители грузовиков, и так нельзя будет заплатить за газ. Остальные – заливающие дизельное топливо и бензин, смогут пользоваться этой услугой с 11 мая.

На вопрос, как действует система, как номера считывают без ошибок и что сделано, чтобы избежать мошенничества, Лауринавичюс сказал, что на АЗС установлены качественные видеокамеры, они считывают все номера, включая именные. По его словам, есть и предохранители, защищающие от мошенничества.

"Водитель может выбрать такую опцию, что каждый раз перед расчетом должен подтвердить оплату, но может и сделать так, чтобы не надо было ничего подтверждать. Однако, каждый раз водители будут получать сообщение о том, что считаны их номера и они могут заливать топливо. Также будут информировать о завершении процессы. Однако такой расчет будет невозможен, если телефон, связанный с приложением не будет находиться в том же месте, где находится автомобиль. Это значит, что никто не сможет воспользоваться этой возможностью, пользуясь только номерами.

Создание приложения стоило 1 млн. евро, а в оборудование только в Литве вложили 400 000 евро.

Этот метод расчета уже используется в США и других странах Балтии.

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