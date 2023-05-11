В Каунасе в последний путь проводили мать Арвидаса Сабониса

9 мая в Литве сообщалось о смерти матери известного баскетболиста Арвидаса Сабониса. Милда Сабонене скончалась на 85-м году жизни.

Сабонене похоронили на кладбище в Кармелаве.

Сабонене в понедельник увезли в Каунасскую клинику, где она и скончалась, сообщал портал lrytas.lt.

Сабонис в 2023 году похоронил своего отца Андрюса. Андрюс и Милда Сабонисы вырастили дочь Илону и сыновей Арвидаса и Андрюса. Дети родили им девять внуков.

Больше всего детей у Арвидаса Сабониса – трое сыновей и дочь, у Андрюса - трое сыновей, у Илоны - двое.

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