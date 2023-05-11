Экономические показатели за первый квартал премьера не пугают: хотела бы дождаться второй оценки

Премьер-министр Ингрида Шимоните не удивлена, что показатель валового внутреннего продукта (ВВП) в стране в первом квартале этого года снизился. Но она говорит, что хотела бы увидеть вторую оценку, публикуемую в конце мая, чтобы увидеть, какие секторы несут основную тяжесть сокращения.

"Можно обсуждать сами цифры, глубину падения в первом квартале, было ли оно большим, могло ли быть меньше, были ли ожидания, что оно будет ниже. В прошлом году данные не одного квартала были пересчитаны во время последующих пересмотров, поэтому я хотела бы дождаться конца мая, когда будет опубликована вторая оценка", - "Žinių radijas" сказала И. Шимоните.

"Не то, чтобы я ожидала увидеть там какую-то другую цифру, но я ожидаю увидеть четкую структуру по направлениям деятельности, т.е. какие сферы несут основную тяжесть этого сокращения. Теперь интуитивно можно примерно это предвидеть, что это обрабатывающая промышленность, розничная торговля и операции с недвижимостью, все три по разным причинам", - пояснила она.

Политик подчеркнула, что обрабатывающая промышленность с такими результатами столкнулась из-за шока еврозоны и цен на энергоносители, а розничная торговля и операции с недвижимостью – из-за роста процентных ставок и "своего рода" нежелания инвестировать в недвижимость или потратить больше денег. Однако, по ее словам, следует также учитывать, что и ожидания потребителей в конце апреля были высокими.

"Ситуацию нужно мониторить, факт, что экономический прогноз на этот год колеблется от -0,2, -0,3 до 0,5 или какой-то другой цифры меньше единицы, это уже говорит о том, что очевидно, что минус ожидался", - подчеркнула она.

Наконец, И. Шимоните сказала, что не видит связи между планируемыми налоговыми изменениями и показателями ВВП или считает ее положительной. По ее словам, принятие пакета необходимо, поскольку в противном случае в Литве была бы статическая налоговая система.

"В налоговых изменениях предлагаются вещи, которые принесут пользу компаниям, инвестирующим в обновление, зеленую энергетику, инновации и хорошо оплачиваемые рабочие места. Но если мы не договоримся о том, что этот пакет будет рассматриваться в Сейме, то у нас будет статическая налоговая система, такая, какая есть на данный момент", - пояснила консерватор.

ELTA напоминает, что, по данным Государственного агентства данных, в первом квартале 2023 г. валовой внутренний продукт в ценах того времени составил 15,8 млрд. евро, по сравнению с четвертым кварталом 2022 г., реальное изменение ВВП, исключив влияние сезона и количества рабочих дней, было отрицательным и составило -3 проц.

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