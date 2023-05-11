После шокирующего поведения был уволен учитель гимназии в Гарляве

Редакция портала Kas vyksta Kaune уже делилась историей о том, что учитель этики напал на подростка в одной из школ Каунасского района и избил его. Стало известно, что учитель уволен.

По данным источников, учитель этики, возможно, принимал наркотики при несовершеннолетних. Ситуацию расследует полиция и специалисты по защите прав детей. Представитель ГКП Каунасского округа Реда Зараускене подтвердила, что было получено сообщение из Государственной службы по защите прав детей и усыновлению.

"4 мая, в 13.50 ч., была получена информация из Службы по защите прав детей о том, что учитель 1995 г.р. в школе в Гарляве применил насилие в отношении несовершеннолетнего ученика (2007 г.р.). Информация о наркотиках не поступала. Полицию на место происшествия не вызывали, но обстоятельства происшествия выясняют", – сказала Зараускене.

Представитель муниципалитета Каунасского района Йонас Петкявичюс сказал:

"После выяснения обстоятельств учителя сразу же уволили. На следующий день после инцидента. Учитель неправ, не сдержался, напал на ученика. Ударил его, применил насилие. Был неправ".

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