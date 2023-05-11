Водителей предупреждают об опасности.

Информация появилась в группе Eržvilkas на Facebook.

Įgriuvo tiltas Jurbarko rajone
Foto: Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

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