Вниманию водителей: в Юрбаркском районе провалился асфальт на мосту через реку Упе

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Įgriuvo tiltas Jurbarko rajone Foto: Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" nuotr.

Жители Юрбаркаса сообщают в социальных сетях, что в Юрбаркском районе, в деревне Лянкчай, провалился асфальт на мосту через реку Упе.