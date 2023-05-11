Водителей предупреждают об опасности.
Информация появилась в группе Eržvilkas на Facebook.
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Жители Юрбаркаса сообщают в социальных сетях, что в Юрбаркском районе, в деревне Лянкчай, провалился асфальт на мосту через реку Упе.
Водителей предупреждают об опасности.
Информация появилась в группе Eržvilkas на Facebook.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!