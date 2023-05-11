Скончался известный литовский фитотерапевт Юозас Руоля

В среду после тяжелой болезни скончался известный литовский фитотерапевт Юозас Руоля. Эту информацию порталу Delfi подтвердил Национальный институт онкологии (НИО).

Юозас Руоля – кавалер Рыцарского креста Ордена Великого Князя Литовского Гедиминаса, заслуженный работник литовской системы здравоохранения, официально признанный фитотерапевт, основатель фитотерапии в Литве, занимался клинической практикой в сфере онкологии. Бывший многолетний работник НИО.

Руоля родился 18 мая 1950 г. Изучал медицину в Вильнюсском университете, однако из-за разногласий с руководством Медфака, доучиться не смог.

В 1971 г. окончил Медицинскую школу им. П.Мажилиса. Позже изучал биологию в Красноярском государственном педагогическом институте.

С 1977 г. работал врачом в учреждениях по повышению квалификации медработников. Руоля работал в сфере интегративной онкологии, направленной на предотвращение возобновления онкозаболеваний.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!