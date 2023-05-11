Экс-министр здравоохранения предлагает запретить продажу эл. сигарет

Экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига предлагает запретить продажу электронных сигарет, потому что никто не предлагает лучшего решения, как справиться с царящим хаосом. По его словам, с помощью этих устройств можно курить наркотические вещества.

"Никто не предлагает лучшего решения как справиться со всем этим хаосом, царящим прямо сейчас. Вкусы, ароматы — это только часть истории, которую теоретически можно было бы контролировать, ужесточив ответственность и т. д. Другая часть истории — это крысиный яд, каннабиноиды, которых нет на легальном рынке, а на них, как и на нелегальные наркотики, нельзя повысить цену, поднять возрастной ценз (с которого можно купить — ELTA), это – незаконные вещи", — сказал А. Верига телеканалу TV3 в среду.

"Само устройство удобно для сокрытия подобного поведения, потому что всех, кто курит эл. сигареты на улице, не остановишь, тесты не сделаешь. От родителей очень легко замаскировать, потому что ароматы вкусные, приятные, они не воняют и даже не поймешь, что там такое", – подчеркнул он.

"Аграрий" также подчеркнул, что в настоящее время как легальные, так и нелегальные продавцы электронных сигарет издеваются над государством.

Между тем, представитель Партии свободы Моргана Даниэле уверяла, что запрет на электронные сигареты не решит проблему, ведь несовершеннолетним по закону и сейчас запрещено курить, а у взрослого человека вапорайзер не отнимешь.

"В чем заключается цель – чтобы создать еще один запрет к тем, которые у нас уже есть, или цель решить саму проблему? Аурелиюс (Верига – ELTA) говорит, что над государством издеваются, а что мы будем делать, когда все запретим, а издевательства над государством продолжатся? Это уводит нас от обсуждений того, как мы прежде всего реализуем уже существующие запреты", — сказала М. Даниэле.

"Мы говорим, что не будем останавливать каждого, кто курит эл. сигарету на улице, но по закону несовершеннолетним вообще запрещено что-либо курить. В принципе, мы можем остановить несовершеннолетнего, потому что ему запрещено курить. Запрет же самих устройств ничего не меняет, мы не будем отнимать вапорайзер у взрослого (...), и если в Литве будет запрещена продажа, то это не значит, что нельзя будет иметь само устройство", – подчеркнула она.

В последнее время о возможности запрета электронных сигарет говорил не только А. Верига, но и консерватор Витаутас Кернагис.

Политики, выступающие за такой запрет, подчеркивают участившиеся случаи отравления подростков электронными сигаретами. Также утверждается, что эти устройства могут использоваться для курения наркотических веществ.

1 июля 2022 г. вступил в силу законопроект Сейма, запрещающий продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет.

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