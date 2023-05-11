Четырехдневная рабочая неделя: есть ли возможность договориться о ней в Литве

Работа 4 дня в неделю за обычную зарплату. Так полгода жили работники 60-ти британских компаний. В Великобритании был проведен самый большой эксперимент в мире. После него больше 90% компаний-участниц сказали, что планируют сохранить эту практику. О том, оправдала бы себя эта практика в Литве, на LNK рассказала представитель свободного рынка Каролина Мицкуте.

"Я думаю, на практике это вполне возможно, но отвечает ли это принципам, всем требованиям наших законов? С одной стороны, конечно, можно договориться с работодателем - я работаю 4 дня, но в таком случае формально надо сократить ставку. Это значит, что на бумаге ты работаешь на 0,8 ставки.

Почему это важно? Формально ты выполняешь работу за 4 дня, у человека уменьшаются социальные гарантии, к примеру, он не накапливает весь пенсионный стаж, это сказывается и на отпуске, у нас сейчас в законе четко прописано, за какую работу, какое количество дней отпуска полагается", – сказала Мицкуте.

На вопрос, если рабочая неделя станет 4 дневной, должна ли быть снижена зарплата, она ответила: "Все это вопрос договоренности с директором, особенно, если зарплата не зависит от количества проведенных в офисе часов. Если работодатель договаривается платить деньги за выполненную работу, то неважно, сколько дней работает человек".

По словам Мицкуте, практика показывает, что такая 4-дневная рабочая неделя улучшает продуктивность труда людей, лучше мотивирует их, поэтому нет повода для снижения зарплаты. Правда, обо всем этом работник должен договариваться с работодателем.

Как можно фиксировать 4-дневную рабочую неделю?

"Есть две возможности. Чтобы не связываться с бюрократией - это может быть устная договоренность между работником и работодателем, что работаешь 4 дня, на бумаге все остается, как было - 5 рабочих дней, как в Трудовом кодексе", – сказала LNK специалист.

"Но есть один момент - работодатель отвечает за работника в рабочее время. (...) Если работник в свободный день получает травму, а, по договору, он должен был быть на работе, то формально получается, что это травма на производстве/на работе", – сказала Мицкуте.

По ее словам, чтобы в Литве была возможна 4-дневная рабочая неделя, надо менять законы - Трудовой кодекс.

"Это уменьшит бюрократию, искусственные сложности. Работник и работодатель смогут договориться между собой о том, кто, где, когда и за какие деньги работает", – заметила Мицкуте.

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