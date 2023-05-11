Появился калькулятор, который поможет самозанятым узнать, как изменятся налоги после реформы

Минфин Литвы сообщил, что создан калькулятор для самозанятых. С его помощью можно узнать, как изменятся налоги после принятия налоговой реформы.

На сайте сказано, что калькулятор разработан для лиц, которые занимались индивидуальной деятельностью весь год.

Калькулятор найдете здесь: IDVskaiciuokle.lt

Подсчеты производятся с учетом того, что человек получает доходы только от индивидуальной деятельности, что у предпринимателя нет убытков за прошлый год.

Калькулятор распространяется на случаи, когда самозанятый платит все налоги (не освобожден от них).

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