Водителю не удалось обмануть работников службы техосмотра

В Паневежском центре техосмотра – невиданный доселе случай мошенничества. Такой комичной и глупой попытки обмануть контролеров не видели ни сами опытные контролеры, ни полиция, пишет Sekundė.

Владелец технически неисправного автомобиля надеялся повторно пройти техосмотр, прикрутив номер на другой автомобиль, но не заметил, что отличается не только пробег и другие параметры, но и сам внешний вид авто.

5 апреля на прохождение техосмотра в Паневежисе приехал водитель Opel Zafira (2000 г.в.). Контролер установил много недочетов, в их числе и серьезных. На их устранение водителю дали месяц, автомобилю запретили участвовать в движении.

Спустя 30 дней водитель приехал в то же отделение техосмотра 4 мая. На этот раз контролер стал проверять только то, что было в списке недочетов. Однако он заметил, что пробег, указанный в документе отличается на 80 000 км – за месяц проехать столько нереально на машине, которая не могла участвовать в движении.

Мало того, номер кузова был таким ржавым, что было сложно его рассмотреть. Контролер заподозрил, что-то неладное.

"Номер тот же, марка та же, цвет, кажется, тот же, но машина не та", – сказал глава Паневежского центра Эгидиюс Гончаускас.

Контролер спросил у водителя, точно ли это та же машина. Водитель всерьез возмутился. Однако машина и в этот раз не прошла техосмотр. Контролер не успокоился, позвонил директору центра. Сразу же просмотрели видео, сделанное месяц назад: цвет машины похож, номер тот же, но месяц назад у Opel Zafira с номером GJM 126, был люк в крыше, а в мае люка не было!

О мошенничестве сообщили в полицию и всем литовским станциям техосмотра.

"В нашем центре есть контролеры с 25-летним стажем, но такого они прежде не видели. Я не понимаю, неужели мошенники думают, что мы только на цвет смотрим и марку?", – удивлялся Гончаускас.

Представитель Паневежской полиции Одета Юкнюте подтвердила, что по факту мошенничества было начато расследование.

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