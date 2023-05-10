В Медининкае горит здание дирекции Пункта пограничного контроля

10 мая, в 14.33 ч. пожарным-спасателям сообщили, что в Вильнюсском районе, в Медининкае, в дер. Пасенечу горит реновируемое двухэтажное здание.

Представитель Отдела строительства и управления имуществом Роландас Балтушникас подтвердил, что здание принадлежит дирекции ППК при Министерстве транспорта. Пожар начался на чердаке.

На место происшествия выехали 7 автоцистерн, пожарный штабной автомобиль.

Работников дирекции в здании не было, там находились только строители. По предварительным данным, люди не пострадали.

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