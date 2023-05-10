Представитель Отдела строительства и управления имуществом Роландас Балтушникас подтвердил, что здание принадлежит дирекции ППК при Министерстве транспорта. Пожар начался на чердаке.
На место происшествия выехали 7 автоцистерн, пожарный штабной автомобиль.
Работников дирекции в здании не было, там находились только строители. По предварительным данным, люди не пострадали.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!