Эксперт о ценах в магазинах: судя по акциям, наценки немаленькие

Новейшее исследование портала Pricer.lt показало, что в Литве стали продавать меньше продуктов, но бизнес продолжает повышать цены. Несмотря на то, что отдельные сети меняют ценовую политику, в среднем это на ценах не сказывается. Об этом представитель портала Пятрас Чепкаускас рассказал журналистам LNK.

Обычно, когда покупатели перестают что-то покупать – продавцы снижают цены. В Литве, кажется, этот закон не работает. По словам собеседника, это потому, что покупатели не покупают большое количество товара.

"Департамент статистики показал сравниваемые цены, значит, он устраняет воздействие инфляции. Потребитель видит большие цены и решает покупать меньше. Но поскольку продукты подорожали примерно на треть, все равно торговцы получают больше денег. Если взять сравнительные цены, то где-то -7 в продаже, а в деньгах +13. Если взять 2019 г. оборот в +5% считался очень хорошим. А тут 13% – тоже неплохо", – сказал собеседник.

Возникает вопрос, в чьем кармане оседают деньги? Производителей, торговцев или посредников?

"Сейчас зарабатывает вся цепочка, если им удается получить больше денег. В прошлом году была высокая инфляция, ситуация была веселая. Для торговцев инфляция - польза, ведь вчера купил дешевле, сегодня продал дороже. Сейчас ситуация такова, что сырье дешевеет, энергетика дешевеет, казалось бы, должны дешеветь и продукты, но это значит, что кто-то должен начать продавать дешевле, а ведь вчера я купил дороже, ситуация получается неприятная, вот я и держу максимально высокие цены", – объяснял Чепкаускас.

Когда говорят о ценах на продукты, вспоминают влияние пандемии, войны, энергетического кризиса. Война идет, но пандемии уже нет. Цены на энергоресурсы снижаются. Как сейчас торговцы обосновывают высокие цены?

"Надо спрашивать у них, они расскажут о росте расходов и прочем, о ситуации на рынке. Но на самом деле некоторые уже видят, что оборота им не хватает, пытаются корректировать ценовую политику, пока несмело. Основная модель поведения сейчас такая - мы объявляем акции. Вы, наверное, видели на прилавках – сливочное масло со скидкой в 50%.

Вспомните 2019 год. Была ли на сливочное масло скидка в 50%? Нет. Значит наценка торговцев и производителей немаленькая, но снижать цену не хотят, ведь это базовый товар. Как я говорю, человек за неделю съедает 1 батон. Ну снижу я цену на 30%. Он ведь не купит 2 батона, значит, я лишусь оборота. Это одна из причин, по которым цены держат на высоте, пока кто-то не скажет: все, пока повышать оборот", – сказал Чепкаускас.

Собеседник сказал, что больше всего сейчас дорожает то, что связано с сырьем. Черный чай подорожал на 184%, самый дешевый батон на 74%, сахар и куриные яйца – на 50%. Подешевели молоко, сливочное масло.

Сейчас самое дешевое сливочное масло стоит столько же, сколько стоило в прошлом году. Подешевели помидоры, самый дешевый рис подешевел на 14%, на 36% подешевело подсолнечное масло.

По словам Чепкаускаса, лето бывает спокойным периодом, поскольку не бывает сильного падения оборота.

"Бизнес снижает цены тогда, когда хочет увеличить оборот. Реальное падение оборота он увидит, когда у нас бывает пик роста цен – в конце лета", – сказал специалист.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!