Президент в Испании: мы должны продолжать совместную работу по укреплению НАТО

В рамках продолжения подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе президент Литовской Республики Гитанас Науседа прибыл с рабочим визитом в Королевство Испания. В среду глава государства встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Основное внимание на встрече было уделено повестке дня саммита НАТО, вопросам сотрудничества Литвы и Испании в области безопасности и обороны, а также войне России против Украины.

Глава государства подчеркнул, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе необходимо принять решения, которые еще больше укрепят безопасность восточного фланга НАТО и Альянса в целом. Увеличение военного присутствия НАТО в регионе является обязательным условием для обеспечения эффективного сдерживания. Г. Науседа подчеркнул необходимость инвестировать в противоракетную и противовоздушную оборону Балтийского региона и всего восточного фланга НАТО, а также договориться об увеличении оборонных расходов. По словам главы Литвы, Украина является частью трансатлантической архитектуры безопасности, и предстоящий саммит НАТО – это историческая возможность обсудить эту перспективу. Президент поблагодарил Испанию за ее вклад в обеспечение безопасности Литвы и всего Балтийского региона – испанские ВВС даже девять раз участвовали в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

"Литва и Испания являются партнерами по ЕС и союзниками по НАТО. Отрадно, что наши страны стоят вместе на страже европейских ценностей, поддерживают Украину и прилагают совместные усилия для достижения мира на континенте. Мы благодарны ВВС Испании за их неизменное присутствие в нашем регионе. Мы должны продолжать совместную работу по укреплению безопасности восточного фланга НАТО и Альянса в целом", - сказал президент.

Г. Науседа и П. Санчес также обсудили вопросы поддержки Украины. Глава Литвы подчеркнул, что скорость и объем помощи союзников Украине являются решающими факторами в противостоянии российской агрессии. Г. Науседа также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию – продолжать эффективную санкционную политику ЕС и требовать ответственности кремлевского режима за преступление агрессии. Президент обратил внимание на то, что санкции ЕС должны распространяться и на Беларусь без каких-либо исключений. Глава государства выразил надежду, что при выполнении Украиной всех рекомендаций Европейской комиссии во время председательства Испании в Евросоюзе будет принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как указывается в сообщении, обсуждая приоритеты председательства Испании в ЕС, глава Литвы и премьер-министр Испании договорились уделять особое внимание повышению конкурентоспособности и устойчивости Евросоюза в области здравоохранения, энергетики, технологий и продовольственной безопасности, укреплению отношений ЕС с другими странами и союзами, а также вопросам расширения ЕС и борьбы с нелегальной миграцией. "Сегодня для Европейского союза крайне важно укреплять свою промышленность и внутренний рынок, усиливать позиции в глобальных цепочках поставок, повышать энергетическую независимость и инвестировать в отрасли с высокой добавленной стоимостью", - отметил президент.

Г. Науседа также призвал премьер-министра Испании содействовать укреплению и активизации двусторонних экономических отношений путем использования достижений Литвы и Испании в области возобновляемой энергетики, информационных технологий, финансовых технологий, фотоники и биотехнологий.

"В последние годы объем экспорта Литвы в Испанию вырос на 43 процента, а двусторонний товарооборот – на 24 процента. Мы должны продолжать укреплять деловые связи и способствовать реализации взаимовыгодных проектов", - отметил глава государства.

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