Каунасские медики: новых случаев легионеллеза нет, в настоящее время лечатся 8 пациентов

По сообщению больницы Каунасской больницы Литовского университета наук о здоровье, в среду новых случаев заражения легионеллезом нет, в настоящее время лечатся 8 пациентов с этим диагнозом.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) указывают, что это заболевание распространяется через водяные брызги (аэрозоли) с бактериями Legionella (легионеллы). Недостаточно холодная или недостаточно горячая вода особенно благоприятна для размножения легионелл.

По информации, полученной в ходе эпидемиологического исследования, в настоящее время не установлены связи с каким-либо одним местом (например, общественным местом), где могли быть инфицированы заболевшие. Лабораторные исследования воды проводятся по месту жительства больных.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе было инициировано межведомственное совещание, в котором приняли участие представители Каунасского районного самоуправления, Вичюнского водозабора Kauno vandenys и АО Kauno energija, на котором обсуждались результаты мониторинга подаваемой питьевой воды, выяснялось, что могло привести к возможным перебоям в подаче воды, решалось, как можно было бы обеспечить постоянную подачу горячей воды подходящей температуры в многоквартирных домах Каунасского района и информировать жителей индивидуальных домов о мерах профилактики систем горячей воды.

После этой встречи в многоквартирных домах в Каунасском районе ЗАО Kauno vandenys взяло пробы холодной питьевой воды на легионеллу, ожидаются результаты анализов.

АО Kauno energija в централизованных сетях горячего водоснабжения Каунаса и Каунасского района повысило температуру подаваемой воды, чтобы она в системах горячего водоснабжения зданий не была ниже 65 градусов, и проинформировало администраторов многоквартирных домов о проведении термошока.

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