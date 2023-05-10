Реакция президента на высказывания Жемайтайтиса: это наносит ущерб имиджу Литвы и двусторонним отношениям

На слова Ремигиюса Жемайтайтиса об Израиле и евреях, вызвавшие международный резонанс, отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа.

"Подобные безответственные заявления наносят ущерб имиджу Литвы в мире и двусторонним отношениям", – позицию президента Г. Науседы передал советник Томас Бержинскас агентству ELTA.

ELTA напоминает, что в понедельник в социальной сети парламентарий Р. Жемайтайтис опубликовал пост о сносе палестинской школы неподалеку от Вифлеема, вызвавший решительное возмущение посольств Израиля и Германии.

Во вторник днем ​​Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту предполагаемого возбуждения ненависти и разжигания вражды в отношении группы лиц по признаку национальности. В то же время парламентарии Сейма обратились в Комиссию по этике и процедурам по поводу высказываний Р. Жемайтайтиса.

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