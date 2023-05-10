Литовское агентство энергетики: цены на электроэнергию в начале мая росли

Рыночная цена на электроэнергию, снижавшаяся в течение первых двух месяцев весны, по-прежнему находится на давно невиданном минимуме и остается самой низкой с мая 2021 года, тем не менее, в первую декаду мая электроэнергия на бирже Nord Pool дорожала.

Средняя биржевая цена на электроэнергию с 1 по 9 мая составила 0,079 евро/кВтч без НДС, т. е. на 18 проц. выше средней апрельской цены.

По данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), в апреле среднемесячная оптовая цена на электроэнергию на бирже Nord Pool составила 0,067 евро/кВтч без НДС и была на 24 проц. ниже средней мартовской биржевой цены, которая составила 0,089 евро/кВтч без НДС.

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Ценовые тенденции на бирже электроэнергии и решения Сейма Литвы влияют на цены независимых поставщиков электроэнергии. Как известно, с 1 июля независимые поставщики электроэнергии смогут в одностороннем порядке менять условия договора, снижая цены на фиксированные тарифы для потребителей.

На сегодняшний день, по сравнению с предыдущей неделей, тарифы в планах с фиксированной ценой на электроэнергию изменились у двух независимых поставщиков. Enefit вместо 36-месячного периода фиксации цены теперь предлагает 24-месячный период, а цены в новых планах на 29-30 проц. выше. Ignitis снизил цены на 2 проц., а цены Elektrum Lietuva для потребителей остались без изменений.

Предлагаемые всеми тремя поставщиками тарифы в тарифных планах с фиксированной ценой на электроэнергию составляют 0,18-0,34 евро/кВтч (двухзоновые) и 0,25-0,33 евро/кВтч (однозоновые).

Средняя цена 1 кВтч в планах с фиксированной ценой на электроэнергию (на 24 месяца и 36 месяцев) составила 0,268 евро/кВтч (двухзоновые) и 0,277 евро/кВтч (однозоновые).

С начала этого года независимые поставщики электроэнергии в планах с фиксированной ценой на 24-36 мес. уже снизили цену 1 кВтч на 12-40 проц. Ignitis в этом году снизил цены в среднем на 0,17 евро/кВтч, Elektrum Lietuva – на 0,12 евро/кВтч.

На сегодняшний день два поставщика предлагают планы с фиксацией цены на 12 мес. и на 36 мес. (Ignitis и Elektrum Lietuva соответственно), на 6 мес. и на 24 мес. – по два поставщика (соответственно Elektrum Lietuva и Enefit, а также Ignitis и Enefit).

Стоимость гарантийного электроснабжения (план Стандартный) с 1 мая составляет 0,169 евро/кВтч (однозоновый), а также 0,181 евро/кВтч и 0,141 евро/кВтч (двухзоновый). Это примерно на 15 проц. ниже апрельской стоимости гарантийного электроснабжения.

Предложения независимых поставщиков электроэнергии обновляются и публикуются путем расчета прогнозируемого счета за месяц. Цены указываются без учета государственных компенсаций. Данная информация предназначена для информирования потребителей. Она не предназначена ни для оценки независимых поставщиков электроэнергии, ни для рекламы их предложений.

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