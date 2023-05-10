Маневры водителя Tesla поразили: неужели для него нет никаких правил?

Эксперты в сфере безопасности движения говорят, что литовцам за рулем часто не хватает не только терпения, но и уважения к окружающим. Обозленные водители часто сигналят другим, "моргают" фарами, требуя уступить им путь. Вильнюсец зафиксировал маневры водителя Tesla, поразившие многих.

В группе "Рейд ТВ" на Facebook появилось видео, сделанное с помощью видеорегистратора. На нем видно, как на ул. Оланду, в Вильнюсе ехавший по первой полосе водитель Tesla перестроился во вторую, а потом пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. Обогнав ехавший по второй полосе автомобиль, водитель Tesla вернулся назад.

Это видео поразило многих, однако комментаторы писали, что такие действия вызывают другие водители, которые медленно едут по второй полосе, блокируя путь другим.

Однако некоторые участники дискуссии писали, что, когда видят такого "спешащего" водителя, нередко намеренно сбавляют скорость, находясь во второй полосе, чтобы "позлить" их.

Эксперты признали, что действия водителя Teslа могут считаться хулиганскими, за это грозит ответственность, однако, по их словам, другие водители тоже не должны "злить" участников движения, мешать им и движению.

Подчеркивается, что все водители должны соблюдать 4 Правило дорожного движения - относится к другим с уважением и осторожностью.

Если вернуться к действиям водителя Tesla, то обгон в запрещенном месте, выезд на встречную полосу обойдется в 170-230 евро, а если у водителя нет прав - в 300-600 евро.

За хулиганское вождение грозит штраф от 450 до 550 евро, а если у водителя нет прав - в 750-1000 евро.

Кроме того, за это нарушение грозит лишение прав на 3-6 месяцев.

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