Такого в этом году еще не было: синоптики прогнозируют летнее тепло

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Pavasarinės šalnos Foto: Sekundė.lt

В среду погоду в Литве обусловит западная часть антициклона. Ожидается малооблачная погода. Осадков не ожидается.