У покупателя условия программы лояльности сети вызвали ряд вопросов

Кажется, что каждая сеть заботится о том, чтобы программой лояльности пользовались только "умные" покупатели. Но не надо думать, что участие в программе и наличие своего профиля позволит вам просто

воспользоваться скидками или баллами – вы должны играть по правилам сети. Далее приводим комментарий читателя.

"Я привык, что участие в программе лояльности - взаимовыгодное дело. Покупатель получает профиль дисконтной карты, пользуется ею, предоставляет свои данные, а сеть собирает и анализирует привычки клиента. В обмен сеть предоставляет клиенту разные скидки, чем больше клиент покупает, тем больше оборот компании.

Чтобы процесс протекал гармонично, клиенту достаточно один раз зарегистрироваться и идентифицировать себя при покупке. В большинстве сетей до сих пор было так - вы видите в магазине скидки для участников программы лояльности и пользуетесь ими.

И что главное, мне это казалось само собой разумеющимся, даже если ты не знаешь о скидке, при идентификации, получаешь ее в кассе. Во всех сетях это норма, но только не в Lidl.

Эта сеть втягивает нас в свою игру. Хочешь воспользоваться скидкой, надо активировать отдельный купон для каждого товара. Если вы сделали оборот для сети или достигли установленной цели, вам полагается товар со скидкой.

Но и это не все, вы обязаны:

– активировать купон;

– сделать покупку в течение определенного времени;

– вы не можете получить товар по активированному купону во время той же покупки, во время которой купон был активирован;

– и топ, с которым я столкнулся недавно, когда достиг суммы в 75 евро и получил купон скидки на товар, который надо было использовать в ближайшие 2 дня.

Оказывается, чтобы его использовать, надо сделать покупку минимум за 10 евро.

Итак, цель в 75 евро реально надо переименовать в 85 евро.

Веселая сеть.

И всегда было интересно, как они представляют себя – видимо не хотят быть магазином/складом, но в большинстве магазинов можно использовать только тележки.

Я думаю, что многие покупатели заметили, как тяжело с ними маневрировать в узких проходах.

Но у нас находчивые покупатели, пользуются картонными коробками.

Я считаю, лучше бы в LIDL в место умной программы лояльности появились корзины для покупателей..."

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Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите рассказала, как работает приложение лояльности.

"В приложении Lidl Plus покупатель может видеть все квитанции, историю. Благодаря этому не надо хранить бумажный чек. В приложении есть и информация об акциях издания.

Чтобы воспользоваться скидками Lidl Plus, не нужна дисконтная карта, поскольку она уже есть в приложении.

Купоны в приложении клиент может активировать тогда, когда хочет ими воспользоваться – такая практика действует во всех странах, где есть магазины Lidl и есть приложение. Естественно, что у всех купонов и скидок есть время действия.

После покупки в Lidl и использовании приложения можно играть в игру "Стирай и выигрывай".

Что касается тележек и корзин. Все магазины Lidl так спроектированы, что удобнее всего использовать тележки. В магазинах широкие проходы между стеллажами и у касс. Кроме того, тележки удобны для водителей, на них можно подвезти покупки к машине.

Правда, в нескольких магазинах Lidl, где бывает много покупателей и куда покупатели приходят пешком, например, на проспекте Гедиминаса, 9, есть и корзинки.

"Если у клиента нет монеты, чтобы взять тележку, он может получить бесплатный жетон в кассе", – сказала Скерсите.

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