После убийства – критика работы полиции: все знали, что бьет, но никто ничего не делал

"Я вижу тут серьезную вину полиции", – сказал мужчина, который был знаком с убитой в деревне Бикавенай женщиной. Он рассказал, что из-за насилия в семье полиция приезжала в дом не один раз, но женщина помощи так и не получила.

Подозреваемый в убийстве сожительницы Витаутас Шерпетаускас (1960 г.р.) до сих пор скрывается от полиции, его разыскивают с 6 мая.

Delfi сообщал, что тело женщины (1974 г.р.) с многочисленными колотыми ранами было обнаружено 6 мая в 1.05 ч.

Полицию вызвали соседи, которые несколько дней не могли связаться с женщиной.

Полиция отмечает, что у них нет данных о том, что Шерпетаускас может быть опасен, мужчина ранее не был судим.

Однако мужчина, который был знаком с убитой, был удивлен такими заявлениями полиции.

Он связался с Delfi, чтобы больше рассказать об этой драме, но просил не раскрывать его личные данные.

"Как он может быть неопасен, если он убил человека? – вопрошал мужчина. – Ведь он неадекватен. Когда мне пришлось с ним общаться, е думал, что он вот-вот запустит в меня топором или ударит косой".

"Это равнодушие полиции, следователей, социальных работников, старосты. Все обо всем знали, н ничего не делали. А сейчас человек убит", – прибавил мужчина.

По словам собеседника, этой трагедии можно было избежать, если бы полиция выполняла свою работу, ведь ее не раз вызывали в эту семью.

Мужчина сам живет за границей, но год назад он приезжал в Бикавенай, чтобы навестить ныне покойную Гражину.

"Она просила о помощи, поэтому мы поехали. Нельзя говорить, что он не опасен. Он опасен. Когда я с ним встречался, общение было неприятным. Он кидался на меня, хотел схватить топор, сказал, что для него это не проблема. Когда мы спросили у Гражины, нужна ли ей помощь, она села к нам в машину, сказала, помогите, он меня убьет. Я вызвал полицию. Приехала полиция, сказала, что их вызывают не первый раз, адрес они знают", – рассказал он, заметив, что все можно было прекратить, если бы полиция остановила агрессора.

В тот раз Шерпетаускас убежал в соседний лес, полиция даже не пыталась искать его.

Раньше женщина жила в старостве Швекшны, там познакомилась с Шерпетаускасом. Тогда она воспитывала своих малолетних детей.

"Он подмазался к Гражине, поскольку она такая доверчивая была. Он уговорил ее продать домик в Швекшне и купить в Бикавенай. – рассказал собеседник. – В Швекшне у нее было много друзей, они помогали женщине, контролировали. Поэтому он уговорил ее уехать, продать дом. Она не хотела уезжать, но ему удалось уговорить".

Один житель Бикавенай сказал Delfi, что в старый дом пара с детьми переехала пару лет назад, сначала казалось, что семья нормальная, но потом заметили, что в семье пьют, приезжает полиция.

Знакомый Гражины рассказал, что детей из семьи забрали, потому что Шерпетаускас их бил.

"Мне рассказывали, что он бил ребенка цепью. Полиция и социальные работники об этом знали. Почему забрали детей? И-за него. Он обижал детей, особенно младшего. Ребенок даже в лес убегал", – рассказал мужчина.

Представитель Службы по правам детей Грета Блютайте сказала Delfi, что во время убийства "дети находились в безопасном месте". Она не уточняла, почему детей забрали из семьи. Полиция также не пожелала указать, как часто приезжала в семью, указав, что это может помешать расследованию.

Знакомый Гражины сказал, что женщина была готова уйти от сожителя, а Шерпетаускасу запретили к ней приближаться.

"Она пыталась уйти от него, расстаться с ним, почти вернула детей. Она жила без него. А потом пришел он, – рассказал мужчина. – И тут такая халатность. Там ведь каждый день были драки, каждый день он ее бил. Она жаловалась окружающим, но никто не реагировал".

"Конечно, к каждой семье полицейского не приставишь. Но если постоянно ездят по вызову, можно же чем-то помочь? А в Литве сейчас только и ждут, когда зарежет, – сказал мужчина. – Считаю это вина полиции, халатность, бесчеловечность".

Delfi выяснил, что 11 апреля, в 22 ч. Шерпетаускас нанес женщине физическую боль, было начато расследование по факту насилия в ближайшем окружении.

По данным Единого центра помощи, в дом, где была убита женщина, за последний год полицию вызывали три раза.

В июне 2022 г. вызывали из-за насилия, но в доме нашли только нетрезвую (1,72 промилле) женщину, которая факт насилия отрицала.

14 апреля в полицию обратилась социальный работник, которая пришла в дом и обнаружила избитую женщину. Социальному работнику о насилии рассказал сын пострадавшей, которого отпустили погостить к матери.

По официальным данным, детей из семьи забрали из-за пьянства родителей.

27 апреля полицию вызвал Шерпетаускас, сообщив, что его жена пьет. В доме нашли женщину (0,20 промилле) с молодым собутыльником (2,11 промилле). Больше вызовов не было. Правда, возможно, вызовы были, но не по домашнему адресу.

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