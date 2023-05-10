С июня билеты на поезда в Литве подорожают на 11%

"Литовские железные дороги" сообщают, что с 1 июня 2023 г. билеты на поезда в Литве подорожают в среднем на 11%.

"Это облегчит ценовую политику на маршруте Вильнюс-Каунас – с 1 июня пассажирам предложат выбирать между обычной поездкой и экспрессом.

Компания LTG Link хочет предоставить пассажирам устойчивые, удобные и безопасные поездки на поездах. В последние годы значительно увеличились расходы компании: росли зарплаты, расходы на присмотр за поездами, значительно изменились цены на электроэнергию и дизельное топливо, изменилось макроэкономическое окружение. Максимальный тариф за 1 км устанавливает Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ), но нынешнее повышение не достигнет максимальных цен", – сказала пресс-секретарь компании Котрина Дзикарайте.

Она сказала, что клиенты, которые купили билеты заранее по более низкой цене, смогут воспользоваться ими.

Дзикарайте напомнила, что компания LTG Link предлагает клиентам систему льгот и скидок (в 2022 г. каждый второй билет, проданный компанией был льготный). Для группы из трех и больше человек билеты стоят на 10% меньше, для группы из 21–30 - на 15%, а 31 и больше – на 20%. Кроме того, льготные билеты предлагают студентам, пенсионерам, школьникам, детям, людям со спецпотребностями, владельцам карт POLA, людям, приобретающим проездные билеты и билеты в оба конца.

"Кроме того, компания недавно представила уникальную возможность участвовать в программе "Клуб устойчивых поездок", накопленные баллы можно будет обменять на другие поездки", - сказано в пресс-релизе компании.

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