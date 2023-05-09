Глава МИД - о высказываниях Жемайтайтиса: такому поведению нет оправданий

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сожаление по поводу антисемитского высказывания Ремигиюса Жемайтайтиса. По словам министра, это шокирующее и совершенно неприемлемое заявление.

"Меня шокируют антисемитские высказывания Р. Жемайтайтиса и я по-человечески возмущен тем, что парламентарию не хватает адекватности и понимания. Такому поведению не может быть никакого оправдания. Я надеюсь, что прокуратура в скором времени расследует пост Р. Жемайтайтиса, предположительно разжигающий ненависть. Я очень сожалею по поводу этой ситуации", — сказал Г. Ландсбергис в комментарии агентству ELTA.

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ELTA напоминает, что в понедельник в социальной сети парламентарий Р. Жемайтайтис опубликовал пост о сносе палестинской школы неподалеку от Вифлеема, вызвавший решительное возмущение посольства Израиля. Как сообщается на официальной страничке посольства в Facebook, посольство было "шокировано" постом Р. Жемайтайтиса в социальной сети. От парламентария потребовали извиниться за такие слова.

Во вторник члены Сейма также потребовали извинений от Р. Жемайтайтиса за свои оскорбительные эпитеты в адрес Израиля. Однако Р. Жемайтайтис заявил, что на такие требования реагировать не будет.

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