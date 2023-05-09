Находящееся в процессе банкротства ЗАО Žemaitijos keliai увольняет всех своих работников

Находящееся в процессе банкротства ЗАО Žemaitijos keliai намерено уволить всех 128 работников.

Об этом Служба занятости была уведомлена 27 апреля. Производство по делу о банкротстве компании, действовавшей в Тельшяй с 1994 года и занимавшейся строительством дорог и автомагистралей, начато 12 апреля.

По данным "Содры", 5 мая в Žemaitijos keliai по-прежнему работали 128 работников, их средняя заработная плата в марте составила 1105,48 евро (около 772 евро "на руки").

По данным Реестра юридических лиц, доход компании в 2021 г. составил 10,08 млн евро, а убыток – 2,03 млн евро.

Крупнейшим акционером Žemaitijos keliai является компания Šiaulių plentas.

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