Больничная касса сообщила, какой стаж гарантирует обязательное страхование здоровья

Людям, которые в этом году вышли на пенсию, обязательное страхование здоровья гарантирует стаж в 33 года, сообщает Государственная больничная касса.

Поскольку в 2018 г. начался процесс повышения обязательного стажа для получения пенсии – стаж каждый год увеличивается на 6 месяцев, а в 2027 году составит 35 лет. При наличии такого стажа и определенного возраста будет считаться, что человек имеет право на обязательное страхование здоровья за государственный счет.

"Если человек (...) в этом году по возрасту может претендовать на пенсию, то обязательное страхование здоровья ему гарантируют при наличии стажа не меньше 33 лет, но если человек достигнет пенсионного возраста в 2025 г, ему уже будет требоваться стаж в 34 года", – сказала заведующая отделом по обслуживанию жителей Шяуляйской БК Инга Квядарене.

По ее словам, предусмотрено исключение для тех, что 31 декабря 2017 г. получил стаж не меньше 30 лет – этих людей по-прежнему страхует государство.

Безработным, у которых есть стаж, установленный в рамках этих условий, не надо платить ОНЗ. Им обязательные услуги гарантирует стаж обязательного пенсионного страхования. Важно только вовремя привести в порядок необходимые документы.

Если люди, у которых есть необходимый стаж, все еще работают или потом снова трудоустраиваются, занимаются индивидуальной деятельностью, взносы по обязательному страхованию здоровья надо платить в зависимости от доходов.

Больничная касса напоминает, что проверить, застрахован ли человек, можно на сайте ГБК.ъ

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!