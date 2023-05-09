Глава МИД: надо признать, что готовящийся сейчас 11-й пакет санкций ЕС для России – небольшой

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что 11-й пакет санкций, который разрабатывает Европейский союз (ЕС), будет направлен на сокращение обхода санкций за счет ограничения компаний, которые напрямую не связаны с Россией, но могут перевозить запрещенные товары. Однако, по его словам, единого мнения о включении новых сфер или компаний не было.

"В этом пакете санкций упор сделан на обход санкций. Это чувствительный вопрос, и мы видим, что поток товаров в третьи страны, в том числе чувствительных товаров, которые могут быть использованы как товары двойного назначения, действительно увеличился. Этот пакет также обеспечивает юридическую основу для введения санкций или включения в них компаний, которые напрямую не связаны с Россией, но доказательно позволяют обходить эти санкции", - сказал Г. Ландсбергис в эфире радио LRT во вторник.

"Наверное, надо признать, что это небольшой пакет санкций, потому что в нем нет существенных новых ни компаний, ни сфер, которые, честно говоря, мы тоже предлагали. Это означает, что единого мнения в этом вопросе не было", - добавил он.

Министр упомянул, что удобрения остаются сложной темой для обсуждения среди членов ЕС, поэтому новые ограничения, связанные с белорусскими удобрениями, не будут введены. В связи с этим, по его словам, поскольку санкции применяются не к конкретным группам товаров, а к компаниям, пресечение возможного обхода санкций останется сложным процессом.

"Санкции наложены на конечного бенефициара. Нужно время, чтобы это доказать, могут быть судебные процессы, но у учреждений есть возможность показать, что это просто схема обхода санкций. И понятно, что, если бы ЕС сказал, что в ЕС нельзя ввозить никакие удобрения, таможне, несомненно, было бы намного проще. Теперь необходимо доказать, что компания создана фиктивно, что бенефициар не изменился", - пояснил Г. Ландсбергис.

"Вопрос удобрений – один из самых чувствительных с европейскими партнерами. Мы не только не можем ввести новые санкции в вопросе удобрений, так еще и полгода на нас давят с целью отмены этих санкций", - отметил он.

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