Эфир Delfi: 9 мая как день мирной Европы и 9 мая как день культа, который стал войной

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В Литве 9 мая отмечают День Европы. Разрешения на проведение мероприятий по случаю дня Победы не выдаются, но желающие почтить память погибших во Второй мировой войне приходят на кладбища. О том, как проходит 9 мая в Литве, рассказываем в выпуске новостей.