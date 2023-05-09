Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил повышение акцизов на топливо

Во вторник парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) одобрил Законопроект об акцизах, в котором предлагается отказаться от льгот по акцизам, применяемых к энергетическим продуктам, последовательно повышать тарифы акцизов на загрязняющие виды топлива и включать в применяемые тарифы компонент двуокиси углерода.

Окончательное решение о повышении акцизов на топливо будет принято в ходе пленарного заседания парламента во вторник.

КБФ также рассмотрел предложение представителя Партии свободы Каспараса Адомайтиса, чтобы с 2022 г. не менее 0,2 проц. энергетической ценности поставленного на внутренний рынок бензина и дизельного топлива составляли прогрессивное биотопливо и/или небиологическое жидкое и газообразное топливо из возобновляемых источников энергии, а с 2030 г. – чтобы не менее 3,5 проц. составляли прогрессивное биотопливо и/или небиологическое жидкое и газообразное топливо из возобновляемых источников энергии.

Однако, выслушав аргументы министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, предложение К. Адомайтиса было отклонено.

Предлагается внести поправки в Закон об акцизах, чтобы уменьшить или отменить акцизные льготы, применяемые к ископаемому топливу, а также последовательно повысить тарифы акцизов, применяемые к газойлю, каменному углю, коксу и лигниту.

Также планируется установить и повысить акцизы на торф для отопления.

Целью является – с 2025 г., когда акцизные льготы на ископаемые виды топлива будут сокращены или отменены, предполагается включить составляющую CO2 в тарифы акцизов, применяемые к некоторым энергетическим продуктам, которые будут пропорциональны выбросам CO2 от вида топлива, принимая с учетом теплотворной способности.

Составляющую CO2 не планируется применять к нефтяному газу и газообразным углеводородам, разлитым в бытовые газовые баллоны. Также к небутылированному нефтяному газу и газообразным углеводородам, приобретаемым или импортируемым в порядке, установленном центральным налоговым администратором, зарегистрированными пользователями, поставляющими их для бытовых нужд, в том числе лицами, разливающими нефтяной газ в бытовые газовые баллоны, а также поставляющими в групповые установки, через которые они могут поставляться только для бытовых нужд.

Советник президента Ярослав Неверович утверждает, что хотя для государства важно реализовать приоритеты, связанные с целями климатической нейтральности и сокращением выбросов в транспортном секторе, глава государства Гитанас Науседа, вероятно, не поддержал бы повышение акцизов только как средство увеличения бюджета.

Между тем, премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что налог на загрязнение автомобилями является подходящей мерой для сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) в Литве. Она предупреждает, что, если сделать это не удастся, придется платить штрафы.

Парламентский КБФ одобрил временный взнос солидарности банков

Во вторник парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) одобрил предложенный Министерством финансов Законопроект о временном взносе солидарности банков.

Во вторник Сейм примет окончательное решение по предложенному Министерством финансов законопроекту о временном взносе солидарности банков.

В законопроекте предлагается определить размер временного взноса солидарности, который применяется в связи с применением мер государственной поддержки по стимулированию экономики, инфляцией и изменением направления денежной политики, после формирования непредвиденного значительного финансового результата, цель использования полученных средств, порядок исчисления, декларирования, уплаты и администрирования временного взноса солидарности.

Средства, полученные от временного взноса солидарности, предлагается использовать для финансирования проектов приспособления и/или создания транспортной инфраструктуры военной мобильности и двойного назначения (гражданского и военного), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны.

Инициаторы утверждают, что в силу исключительных обстоятельств, обусловленных изменившейся геополитической ситуацией после того, как 24 февраля 2022 г. Российская Федерация начала войну в Украине, для ускорения развертывания оборонных сил союзников по НАТО в Литве, необходимость финансирования адаптации и/или создания военной мобильности и транспортной инфраструктуры двойного назначения (гражданского и военного назначения), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны, значительно возросла.

Прогнозируется, что после реализации законов по вероятному сценарию в госбюджет в 2023 году поступит около 130 млн евро, в 2024 году – около 230 млн евро, а в 2025 году – около 50 млн евро.

Временный взнос солидарности будет применяться ко всем кредитным организациям, за исключением 400 млн евро, т. е. 1 проц. от порога всех вкладов резидентов, однако к базе применяется коэффициент, отражающий долю деятельности каждого кредитного учреждения в Литве. Таким образом принимается во внимание, что данная нетипичная ситуация сформировалась в основном из-за несовершенства экономических процессов, деятельности и рынка в Литве, а не из-за бизнес-решений финансовых учреждений.

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