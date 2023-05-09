Погранслужба Литвы: нелегальные мигранты на границе с Беларусью не фиксировались вторые сутки подряд

В понедельник, как и за предыдущие сутки, сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 23 попытки незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 95 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 950.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20,2 тыс. мигрантов.

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