Министр обороны о средствах на формирование дивизии: до 2030 года – ежегодно в среднем по 200 млн евро

Как утверждает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на формирование дивизии в Литве ежегодно до 2030 года в среднем потребуется по 200 млн евро.

В понедельник А. Анушаускас заявил телеканалу TV3, что при формировании дивизии в Литве численность военнослужащих в стране должна быть увеличена примерно на 1000.

"Любая дополнительная тысяча военнослужащих, любое создание элемента усиления, любое приобретение техники иного уровня, например, танков, — все это стоит реальных денег. Потому что наш оборонный бюджет финансируется исключительно за счет денег налогоплательщиков. Здесь нет европейских денег, кроме тех, что финансируют союзники", — утверждал министр обороны.

Он подчеркнул, что не может назвать точных цифр, во сколько в общей сложности может обойтись создание дивизии, но заверил, что предварительная потребность в средствах до 2030 г. в среднем составляет около 200 млн евро ежегодно.

"Я не хочу спекулировать этими цифрами, но каждый год нам придется дополнительно инвестировать, если мы хотим сразу начать эти инвестиции, более 100 миллионов. До 300 миллионов ежегодно, но очень по-разному. Это не тот процесс, когда можно все получить и приобрести. В среднем это может быть 200 миллионов", – сказал А. Анушаускас TV3.

ELTA напоминает, что на заседании Государственного оборонного совета в понедельник было одобрено предложение Министерства обороны о формировании в Литве воинской части размером с дивизию. К 2030 году ведомства планируют сформировать дивизию, в состав которой войдут литовские бригады "Железный волк ("Geležinis Vilkas), "Жемайтия" (Žemaitija) и одна резервная бригада.

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