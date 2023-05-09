Каунасская окружная прокуратура начала проверку по факту вспышки легионеллеза в Каунасе

Каунасская окружная прокуратура начала проверку с целью выявить возможные нарушения общественного интереса в связи со вспышкой легионеллеза в Каунасе, сообщает прокуратура.

Согласно опубликованной в прессе информации, в понедельник в Каунасской больнице Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) проходят лечение 10 пациентов с диагнозом легионеллез, двое из которых проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии для взрослых.

В публичном пространстве утверждается, что более чем за неделю скончались 4 человека: причина смерти одного из них – легионеллез, двух – другие сопутствующие заболевания, причина смерти одного пациента, у которого также был диагностирован легионеллез помимо других сопутствующих заболеваний, еще уточняется.

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По имеющимся данным, после вспышки легионеллеза всего в каунасских больницах лечатся 12 человек. В Каунасском районе зафиксированы девять случаев заболевания, в городе Каунасе – три, говорится в пресс-релизе. Прокуратура указывает, что представленная информация вызывает сомнения относительно того, были ли предприняты водоснабженческими предприятиями в Каунасском районе и городе Каунасе, а также учреждениями, ответственными за контроль водоснабжения, необходимые меры для предотвращения вспышки легионеллеза и, не был ли таким образом нарушен общественный интерес.

С учетом указанных обстоятельств начата проверка с целью установления возможных нарушений общественного интереса.

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