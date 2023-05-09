Весна идет: с каждым днем будет все теплее

Во вторник ночью в воздухе и местами на поверхности почвы были заморозки до 1-6 градусов.

Во вторник днем ожидается солнечная погода. Днем будет немного теплее, чем в понедельник. Во второй половине дня во многих районах будет 16-19, градусов, местами до 20, только у моря ожидается 15 градусов тепла.

В среду особых перемен не ожидается. Ночью будет 1-6 градусов тепла, а на поверхности почвы заморозки до 0-5 градусов. Днем усилится ветер. После обеда воздух прогреется до 13-18 градусов выше нуля.

В четверг ситуация почти не изменится. Без осадков. Ночью будет немного теплее. Температура опустится до 2-7 градусов тепла, градусов на поверхности почвы ожидаются лишь местами. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.

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