Высказывания политика Жемайтайтиса шокировали посла Израиля

Представитель Смешанной фракции депутатов парламента Ремигиюс Жемайтайтис своими высказываниями в социальной сети навлек на себя немилость посла Израиля в Литве. Его призывают принести извинения.

В понедельник вечером появилось следующее заявление посла Израиля Хадас Виттенберг-Сильверстайн.

"Нас шокировало высказывание депутата Ремигиюса Жемайтайтиса о палестинской школе недалеко от Вифлеема в социальной сети. Представленная позиция не только не отвечает реальности, если иметь в виду, что здание строилось без учета необходимых требований безопасности, было опасным, по этой причине его и снесли. Мы уважаем свободу слова и подчеркиваем, что критика действий и политики Израиля - одно, а явно антисемитские комментарии – совсем другое", – сказано в сообщении.

В нем утверждается, что Жемайтайтис "имел намерение легитимировать антисемитские установки и расправу над евреями".

"Мы осуждаем такой комментарий депутата и все проявления антисемитизма и формы ненависти. Во время Холокоста нацисты и местные пособники, реализуя такие антисемитские установки, уничтожили 95% литовских евреев – мужчин, женщин и детей. В память об этой жестокой и трагической странице и понимая, что высказывания властей неизбежно влияют на позицию общества, мы призываем депутата принести извинения за свои слова, которые оскорбляют переживших Холокост евреев и унижают память жертв Холокоста. В современном обществе не должно быть места антисемитизму", – сказано в комментарии посольства.

На эту тему в фейсбуке высказался и депутат Эмануэлис Зингерис.

"Жалкая попытка "хорошего мужчины", коллеги Ремигиюса Жемайтайтиса, у которого есть 30 000 последователей в фейсбуке, оправдать и оживить расистское убийственное стихотворение "Забирался еврей по стремянке..." Итак это ошеломляющее и не имеющее аналогов в практике высказываний депутатов событие в нашей свободной Литве. Неужели, по мере приближения выборов и в поисках еще нескольких тысяч последователей, можно без зазрения использовать методы, призывающие к убийству? Этот снос арабской начальной школы - на самом деле сомнительное действие Израиля. Но в Литве этот факт Ремигиюс Жемайтайтис почему-то использует для разжигания открытой антисемитской истерии. (...) Не дадим восстановить антисемитский словарь убийц в политической жизни демократической Литвы", – призвал Зингерис.

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