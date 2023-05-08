Легионеллезом в Литве заболели 22 человека, кто виноват

Глава Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Вайдотас Груодис после встречи с министром здравоохранения Арунасом Дулькисом в понедельник прокомментировал ситуацию с легионеллезом в Каунасе.

По словам Дулькиса, за последние 10 лет в Литве фиксировали 118 случаев легионеллеза и 17 смертей.

"Сейчас за раз у нас 22 случая, 4 смерти. Одна смерть от легионеллеза, у других были сопутствующие заболевания. Новые данные такие - нет никаких данных, объединяющих этих людей. Новая версия - в Гарляве в резервуарах проводят профилактические работы, и это могло стать причиной падения температуры системе", – сказал министр.

По словам Дулькиса, уже взяты образцы на входах в дома. Результаты должны быть на следующей неделе. В домах провели профилактическое повышение температуры.

Специалист НЦОЗ Орина Иванаускене сказала, что Гарлявское водохранилище принадлежит Kauno vandenys. Результаты первых образцов показали наличие легионелл и в холодной, и в горячей воде.

Иванаускене заметила, что скончавшиеся от легионеллеза болели и сопутствующими заболеваниями.

"У этих людей были сопутствующие заболевания, сердца, легких. Легионеллез не был основной причиной их смерти. Основными причинами были - сердечная недостаточность, другие болезни", – сказала она.

Специалист заверила, что пить воду из крана можно. Она напомнила, что болезнь эта от человека к человеку не передается.

Delfi напоминает, что по данным на 8 мая, в Каунасской клинике находятся 10 пациентов с легионеллезом. Двое из них находятся в реанимации. За неделю в больнице скончались 4 человека: один умер от легионеллеза, двое от других сопутствующих болезней (хотя и болели легионеллезом), причина смерти четвертого больного легионеллезом уточняется. Скончались пациенты из возрастных групп – 50–60, 60–70 и 80–90 лет.

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