Еще один независимый поставщик в одностороннем порядке снижает тариф на электричество

Независимый поставщик электроэнергии компания Enefit 8 мая сообщила, что снизит тарифы клиентам, выбравшим план "Суперзеленый" и подписавшим договоры, когда цены были высокими, цена составит 21 цт/кВТ/ч (без налогов ESO и УООИ) или 28 цт/кВт/ч со всеми налогами. Сниженный тариф начнет действовать с 1 июля и будет действителен до конца года. На прошлой неделе о снижении цен до 28 цт/кВт/ч части клиентов сообщила независимая компания Ignitis.

Delfi напоминает, что можно найти и более низкие цены, для этого можно использовать калькулятор ГСРЭ.

"Этот шаг в первую очередь коснется клиентов Enefit, которые подписали договоры на – 6 и 7 лет, которые фиксировали пиковые цены. Это 25% наших клиентов", ‒ сказал глава Enefit Витянис Коризна.

По его словам, компания дорожит клиентами, которые подписали договоры на такой продолжительный срок.

"Сейчас государство платить жителям компенсации, чтобы тариф не был выше 28 цен/кВТ/ч. Но льготы действуют до 30 июня, похоже, выплату компенсаций не продлят. Поэтому после отмены компенсаций, мы не дадим клиентам ощутить воздействие отмененных компенсаций", ‒ сказал глава Enefit.

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