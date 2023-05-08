Президент "Линавы": если топливо подорожает, перевозчики будут заправлять ровно столько, сколько нужно для проезда через Литву

Президент национальной ассоциации перевозчиков "Линава" Ромас Аустинскас, говорит, что, если Сейм примет законопроект об акцизах, в котором предлагается повысить акцизы на загрязняющее топливо, количество топлива, закупаемого международными перевозчиками в Литве, уменьшится. При этом, по его словам, внутренние перевозки станут дороже, и это подорожание ляжет на плечи внутренних потребителей.

"Мы всегда считаем и наблюдаем за нашими соседями и ищем места, где можно заливать. А патриотизм кончается деньгами – где дешевле, там и заливаешь. И если в Литве горючее будет дороже, то его зальют столько, сколько хватит, чтобы проехать Литву. Любой, у кого есть возможность залиться в Польше, Германии или другой стране, сделает это", - в понедельник радиостанции Žinių radijas сказал Аустинскас.

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"В Литве однозначно подорожают внутренние перевозки и пассажирские перевозки. И снова все ляжет на наших внутренних пользователей", - добавил он.

Президент "Линавы" считает, что необходимо найти баланс в вопросе повышения акцизов, что позволит выполнить обязательства перед международными институтами и оставить возможности для роста и расширения бизнеса.

"Мы должны смириться с тем, что нам придется платить за загрязнение. Конечно, не все в восторге от того, чтобы платить больше, есть желание получить больше и заплатить меньше. Но не стоит забывать и о государстве. И в любом случае государство должно выполнять свои обязательства перед международными институтами, перед Евросоюзом и Еврокомиссией", - пояснил он.

"Как найти тот общий баланс, чтобы бизнес мог расширяться, расти и конкурировать, чтобы найти доверие к государству и решениям. Бизнес всегда пытается донести это мнение до политиков: давайте поговорим, давайте выслушаем, давайте примем правильные решения", - добавил он.

ELTA напоминает, что после обсуждения Сейм одобрил проект Закона об акцизах, в котором предлагается отказаться от акцизных льгот, применяемых к энергетическим продуктам, последовательно повышать тарифы акцизов на загрязняющие виды топлива и включать компонент CO2 в действующие тарифы.

Эти поправки Сейм планирует принять во вторник.

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