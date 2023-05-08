В Каунасской больнице – 10 пациентов с легионеллезом, 2 из них находятся в реанимации

По сообщению Каунасской больницы Литовского университета наук о здоровье, в настоящее время лечатся 10 пациентов с диагнозом легионеллез. Двое из них находятся на лечении в Отделении интенсивной терапии и реанимации для взрослых.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) указывают, что это заболевание распространяется через водяные брызги (аэрозоли) с бактериями Legionella (легионеллы). Недостаточно холодная или недостаточно горячая вода особенно благоприятна для размножения легионелл.

По информации, полученной в ходе эпидемиологического исследования, в настоящее время не установлены связи с каким-либо одним местом (например, общественным местом), где могли быть инфицированы заболевшие. Лабораторные исследования воды проводятся по месту жительства больных.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе было инициировано межведомственное совещание, в котором приняли участие представители Каунасского районного самоуправления, Вичюнского водозабора "Kauno vandenys" и АО "Kauno energija", на котором обсуждались результаты мониторинга подаваемой питьевой воды, выяснялось, что могло привести к возможным перебоям в подаче воды, решалось, как можно было бы обеспечить постоянную подачу горячей воды подходящей температуры в многоквартирных домах Каунасского района и информировать жителей индивидуальных домов о мерах профилактики систем горячей воды.

После этой встречи в многоквартирных домах в Каунасском районе ЗАО "Kauno vandenys" взяло пробы холодной питьевой воды на легионеллу, ожидаются результаты анализов.

АО "Kauno energija" в централизованных сетях горячего водоснабжения Каунаса и Каунасского района повысило температуру подаваемой воды, чтобы она в системах горячего водоснабжения зданий не была ниже 65 градусов, и проинформировало администраторов многоквартирных домов о проведении термошока.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!