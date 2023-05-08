Минфин Литвы представил усовершенствованную налоговую систему

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте 8 мая представила усовершенствованный пакет поправок к налоговой системе. Одно из главных изменений – стремление в течение 5 лет уравнять минимальную зарплату с необлагаемым налогами размером (ННР).

Правительство обсудит предложения 10 мая, а в парламент пакет поправок передадут на будущей неделе.

По словам министра, после первичной презентации состоялось 20 дискуссий с социальными партнерами и 70 заинтересованными организациями и физическими лицами.

Предложения связаны с более честным налогообложением. В пакет включено постепенное повышение ННР до минимальной зарплаты. Эти две величины должны сравняться до 2028 г.

В следующем году предлагается увеличить минималку на 10%, а ННР на – 20%. Благодаря этому последовательно будут уменьшаться налоги для людей, получающих меньше 1 средней зарплаты.

Согласно подсчетам, в Литве меньше 1 средней зарплаты получают 70% жителей, или 811 000 человек.

В соответствии со сценарием развития, в 2024 г. средняя зарплата "на бумаге" составит 2045 евро.

Еще одно предложение связано с налогообложением индивидуальной деятельности. Снижено влияние на доходы людей с небольшими зарплатами, которое могло появиться по причине введения повышения облагаемой налогами суммы и страхования от безработицы.

Также меняется эффективный тариф подоходного налога и размер, с которого надо платить налоги в полной мере.

Предлагается, чтобы в случае с людьми с небольшими доходами – до 15 000 евро в год – тариф ПН снизился с 5% до 3%.

Утверждают, что никаких изменений не почувствуют 85% самозанятых жителей. Только те, кто будет зарабатывать 3000 евро в месяц, будут платить ПН в размере 20%.

Размер облагаемых налогами доходов предлагают поднять с 10 000 до 15 000 евро. Ввести тариф ПН в размере 3% (ранее предлагали 5%).

Что касается декларации расходов, то по-прежнему можно декларировать фактически понесенные расходы: надо собирать чеки, доказывающие понесенные расходы, или можно будет выбрать иной путь – отчисления в виде установленных процентов от заработка (сейчас пользуется большей популярностью и не требует административных затрат).

Предлагается, не допускать отчислений для снижения обязательного налога на здравоохранение и содровских налогов и уменьшить допустимый размер отчислений с 30 до 20%.

Небольшие изменения в обложении налогами недвижимости

Предлагается установить минимальный тариф налога на недвижимость на ветряные электростанции, коммерческую недвижимость и освободить от уплаты налога объекты культурного наследия, если составлены договоры о присмотре за ними.

"Мы надеемся, что эти изменения будут способствовать тому, чтобы сделать шаг в сторону более честной налоговой системы и укрепилось желание работать", – сказала Скайсте.

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