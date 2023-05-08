Эфир Delfi: День памяти и победы во Второй мировой, контрнаступление, "рашизм", коронация Карла III

Минувшая ночь сопровождалась массированными обстрелами Россией Украины. Наиболее пострадали от ракет и беспилотников Одесса и Киев. ГУР МО Украины отмечает, что перед наступлением Россия меняет цели атак, пытаясь нарушить логистику снабжения ВСУ. Удастся ли России спутать карты украинских военных и что такое рашизм? Об этом говорим с народным депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко.

Минувшая ночь сопровождалась массированными обстрелами Россией Украины. Наиболее пострадали от ракет и беспилотников Одесса и Киев. ГУР МО Украины отмечает, что перед наступлением Россия меняет цели атак, пытаясь нарушить логистику снабжения ВСУ. Удастся ли России спутать карты украинских военных и что такое рашизм? Об этом говорим с народным депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко.

Во второй части обсуждаем коронацию Карла III. На связи со студией историк-британист Егор Брайлян.

Начало трансляции в 13.00.

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