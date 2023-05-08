Министр обороны: согласовано, что поставка основных оборонных приобретений Литвы будет без задержек

Министр обороны Арвидас Анушаускас, посетивший с визитом в США, в пятницу встретился с директором Агентства сотрудничества в области обороны и безопасности США (DSCA) Джеймсом Хершем. Как сообщает Министерство обороны, на встрече, где обсуждались основные оборонные приобретения Литвы, Д. Херш заверил, что будет сделано все, чтобы запланированные приобретения поставлялись без задержек.

"Мы выделяем четверть нашего оборонного бюджета на модернизацию Литовской армии. При финансовой поддержке США через различные фонды мы можем сделать еще больше. Мы благодарны DSCA за помощь в ускорении процедуры подписания контракта по HIMARS, "Switchblade" и JLTV в прошлом году. В связи со сложной ситуацией с безопасностью в регионе сейчас мы просим, ​​чтобы поставки к нам не задерживались, а по возможности даже ускорились. Для нас это очень важно", - сказал министр А. Анушаускас.

По данным министерства, стоимость планируемых приобретений Литвы у США достигает 1,3 млрд. долларов. Литва является крупнейшим покупателем продукции США среди стран Балтии, и соседние страны также призываются к закупке продукции США – это необходимо в силу регионализма, совместимости и интеграции. Прекрасным примером этого является совместное приобретение систем HIMARS всеми странами Балтии, отмечается в сообщении министерства.

Часть средств закупается на основе фондов поддержки США, что создает возможности для более быстрого развития обороноспособностей, обеспечения выполнения требований НАТО, соблюдения общих стандартов НАТО и США, а также доступа к опыту партнеров. Приобретения из США обеспечивают возможность быстрого получения дополнительного оборудования в критических условиях, а также наличие уже обученного персонала для использования этого оборудования.

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