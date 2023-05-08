Во время пожара в Вильнюсском районе сгорели постройки и собака

В воскресенье сообщалось о большом пожаре в Вильнюсском районе.

7 мая, в 17.46 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Немежисе (Вильнюсский район), на ул. Стадионо, открытым пламенем горят три здания. На место происшествия выехали пожарные - 6 автоцистерн и пожарный штабной автомобиль.

В результате пожара сгорел дровяной сарай, находившаяся рядом с ним собачья будка и собака, обгорела крыша другой хозпостройки, выгорела ее внутренняя часть, обгорела крыша летнего домика, выгорела внутренняя часть. Обгорела крыша деревянного гаража, сгорели находившиеся внутри вещи. Обгорела крыша деревянной бани. Удалось спасти два жилых дома.

Люди во время пожара не пострадали.

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