Завершена операция по спасению граждан Литвы из неволи

Канцелярия правительства Литвы и Национальный центр по управлению кризисами информируют, что операция по спасению двоих граждан Литвы из неволи (они были взяты в плен пиратами), длившаяся с 25 марта, успешно завершена. Эту информацию подтвердили владельцы захваченного пиратами судна Monjasa Reformer – датская компания Monjasa. Оба гражданина Литвы - 1958 и 1995 г.р., провели в неволе 6 недель. Сейчас они находятся на пути домой.

О захваченных пиратами гражданах Литвы литовские ведомства знали с первых дней. Операция была начата сразу же, как только была получена информация. Службы поддерживали постоянную связь с близкими пленных, им предоставляли необходимую информацию, которая нужна для проведения работ по спасению. Ведомства прилагали максимум усилий для того, чтобы граждане Литвы как можно скорее были освобождены и вернулись домой.

Статьи по теме: На захваченном пиратами судне - двое граждан Литвы

По данным Центра по управлению кризисами, в соответствии с мировой практикой, чтобы не мешать работам по освобождению людей и не поставить под угрозу жизнь и здоровье заложников, о течении операции предоставляют минимум информации.

Пираты высадились на судно Monjasa Reformer 25 марта. На судне было 16 членов экипажа, сообщал портал tv3.lt. Часть членов экипажа спасло французское судно. Спасенные сообщили, что "пираты захватили 6 членов экипажа".

Сообщается, что датский танкер под либерийским флагом был обнаружен в Гвинейском заливе. Французское патрульное судно нашло его с помощью дрона. Патрульное судно Premier Maitre L'Her участвует во французской миссии по борьбе с пиратством в миссии Corymbe.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!