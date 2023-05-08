В Меркине вандалы осквернили памятник командующего партизанами

В понедельник в социальных сетях появилась информация о том, что Меркине вандалы осквернили памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

Полиция информировала, что им об акте вандализма не сообщали.

По данным полиции, они увидели информацию в социальных сетях и выслали на место происшествия экипаж.

Краеведческий музей г. Меркине сообщил об этом инциденте на своей странице в "Facebook".

"Сегодня ночью в Меркине скульптура А. Раманаускаса-Ванагаса была залита краской. Если у вас есть информация, которая поможет установить преступника, просим связаться с нами или напрямую с полицией", - информирует музей.

Полиция начнет досудебное расследование

Полиция Алитусского уезда намерена в ближайшее время начать досудебное расследование инцидента.

"Мы отреагировали на сообщение старосты Меркине, которое мы сами заметили в соцсетях. На месте происшествия работают сотрудники полиции, в ближайшее время будет начато досудебное расследование инцидента", - сообщила Elta начальник Отдела коммуникаций Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристина Янулевичене.

Принятой в 2018 г. декларацией Сейм признал командира партизан А. Раманаускаса-Ванагаса главой Литовского государства, боровшегося с оккупацией. А. Раманаускас-Ванагас с момента гибели Йонаса Жямайтиса-Витаутаса в плену оккупанта 26 ноября 1954 г. по 29 ноября 1957 г. (смерти его самого в тюрьме КГБ в Вильнюсе) являлся высшим литовским государственным деятелем того времени.

Останки командира партизан А. Раманаускаса-Ванагаса искали до 2018 года, когда их нашли на кладбище Нашлайчю в Антакальнисе. В том же году он был торжественно похоронен на Антакальнисском кладбище.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!