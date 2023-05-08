Рынок аренды жилья в Литве ждут перемены: отмена бизнес-удостоверений и льгот

Минфин Литвы представил пакет поправок к налоговой системе, со следующего года может не остаться бизнес-удостоверений и действующих льгот на аренду жилья, поэтому такой бизнес будет стоить дороже. Эксперты приветствуют такое решение, надеются, что будет меньше злоупотреблений, и сама система станет прозрачнее. Однако эксперт отметил, что часть людей может уйти в "тень".

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), фиксированный налог для тех, кто сдает жилье в аренду по бизнес-удостоверению, устанавливают муниципалитеты. Цена зависит от территории, на которой находится недвижимость. Горсоветы устанавливают льготы, например, для пенсионеров, одиноких родителей и т.д. Удостоверение можно брать на срок от 1 дня до года. Если не будет бизнес-удостоверений, не останется и льгот. Сейчас льготами пользуется почти половина жителей, сдающих жилье в аренду по бизнес-удостоверению.

По данным ГНИ, жилье по бизнес-удостоверениям в аренду сдают 19 769 жителей, льготы получают 9142. Больше всего людей арендует жилье по бизнес-удостоверению в Вильнюсе (9246 человек). В этом году здесь установлена фиксированная плата за бизнес-удостоверение в размере 684 евро за год, есть льготы: 50% пенсионерам, 25% – безработным, которые зарегистрированы в Службе занятости, долгосрочным безработным – 90%, 50% многодетным семьям, семьям с ребенком-инвалидом или одиноким родителям, 70% – ученикам и студентам, 50–90% инвалидам, 99% – жителям, которые в течение последних 12 месяцев вернулись в Литву, беженцам из Украины, людям, сдающим жилье беженцам из Украины.

В Игналинском районе, в Йонавском районе, в Клайпедском районе бизнес-удостоверение на аренду жилья стоит всего 1 евро в год. Есть одно условие – недвижимость должна быть на территории муниципалитета.

Заниматься этой деятельностью можно во всей Литве, если купить бизнес-удостоверение в муниципалитете Паневежского района.

Глава компании Numai Ауримас Чагус положительно оценил эти изменения, но сказал, что существенная проблема не решается.

"Около половины арендодателей вообще не платят налоги, поэтому после изменений их количество может еще больше вырасти. По нашим подсчетам, бизнес удостоверениями для аренды пользуются всего около 10% участников этого рынка. 50-60% вообще не платят налоги, остальные 35-40% декларируют доходы и платят 15%. Эти люди будут платить налоги с 80% доходов", – сказал эксперт, заметив, что эти изменения на ценах не скажутся.

"Те, кто привык платить налоги, будут платить подоходный налог, как и до сих пор. Те, кто не привык этого делать, брали бизнес-удостоверения, чтобы было дешевле, эти люди уйдут "в тень", – заметил Чагус.

Эксперт в сфере налогов Кястутис Лисаускас также одобряет упразднение бизнес-удостоверений на аренду жилья.

"Когда существуют льготы для пенсионеров и студентов, кто посчитает, как родственники "делятся" между собой недвижимостью? У нас говорят - не подарил, а переписал, поскольку дарение налогами не облагается, люди не понимают, что это тоже сделка, получатель подарка получает доходы. Наша система позволяет это", – сказал эксперт.

Он не считает, что эти изменения приведут к росту "тени".

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