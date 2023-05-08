В День Европы - 9 мая - в Вильнюсе состоится множество мероприятий

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В этом году в День Европы Литва отметит 20-летие референдума о вступлении в Евросоюз (он состоялся 10-11 мая 2003 года). Напомним, что тогда 91,07% голосовавших высказались за вступление в ЕС.