Прогноз погоды на неделю: с каждым днем будет становиться все теплее

В понедельник днем погоду в Литве обусловит антициклон. Утром будет ясно. Днем появятся облака, но облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 12–17 градусов тепла.

В ночь на вторник будет ясно и без осадков. Самая холодная масса воздуха будет уходить из Литвы, поэтому ночью будет 1–6 градусов тепла. Заморозки в воздухе до 0–2 градусов ожидаются лишь местами и в основном на востоке страны. На поверхности почвы заморозки 3–5 градусов еще ожидаются в большинстве районов.

Во вторник днем особых перемен не ожидается. Облачность будет небольшой, день будет солнечным. Дождя не ожидается. Воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.

В среду антициклон будет находиться восточнее Литвы. Ночью будет ясно, днем малооблачно. Осадков не ожидается. Усилится ветер. Ночью будет 2–7 градусов тепла. На поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки до 0–4 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 14–19 градусов тепла.

В четверг ситуация почти не изменится. Облачность будет невысокой. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Однако местами на поверхности прогнозируют небольшие заморозки. Днем увеличится облачность, но осадков все еще не ожидается. Воздух прогреется до 15–20 градусов тепла.

В пятницу погода будет похожей. Без осадков. Ночью 3–8 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 15–20 градусов.

По нынешним прогнозам, в выходные ожидается спокойная погода, будет еще немного теплее, однако увеличится вероятность осадков.

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