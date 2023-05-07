В Вильнюсском районе горели три здания, потребовалась помощь полиции

В воскресенье по номеру 112 сообщили о том, что в Вильнюсском районе горят три здания.

7 мая, в 17.46 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Немежисе (Вильнюсский район), на ул. Стадионо, открытым пламенем горят три здания.

На место происшествия выехали пожарные - 6 автоцистерн и пожарный штабной автомобиль.

Из горящих складов вынесли 4 газовых баллона, к счастью, они не взорвались.

Однако работе пожарных мешали местные жители, поэтому пришлось вызывать полицию.

Кроме того, рядом не было водоема, что значительно осложняло работу пожарных.

Люди во время пожара не пострадали.

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