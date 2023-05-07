В Йонавском районе с дороги съехал и перевернулся автомобиль

В Йонавском районе с дороги съехал автомобиль. На место происшествия выехала полиция, скорая и пожарные-спасатели.

Пожарные-спасатели сообщают, что информация о ДТП поступила 6 мая, в 14.28 ч.

Звонивший сказал, что в Йонавском районе, в деревне Рукла, с дороги съехал и перевернулся автомобиль. Вокруг автомобиля ходили люди.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, перевернутый Škoda Fabia стоял на крыше.

К счастью, в машине никто не был зажат. Однако один человек пострадал. Пострадавший был в сознании, его освободили из машины до приезда пожарных-спасателей. Спасатели отключили аккумулятор, помогли врачам донести пострадавшего до кареты скорой помощи.

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